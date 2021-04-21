Как индонезиец рассказывает сказки, чтобы спасти мангровые леса

В шапке в виде головы носорога и с коробкой с надписью «сказки» экологический активист Самсудин ходит..

В шапке в виде головы носорога и с коробкой с надписью «сказки» экологический активист Самсудин ходит по индонезийским деревням и рассказывает о прибрежной эрозии. А ещё он говорит о том, как мангровые деревья могут спасти среду существования людей.

50-летний мужчина недавно привёз свои истории в Индрамаю. Береговая линия этого региона особенно сильно пострадала от эрозии, поскольку здесь исчезли мангровые леса. Они защищали землю от высоких волн.

[Самусудин, природозащитник]:

«Когда я решил рассказывать сказки, я надеялся, что дети, которых я встречаю, смогут стать героями для своей окружающей среды, героями в деле спасения индонезийских редких животных, индонезийских лесов и сохранения мангровых зарослей в нашей стране».

И, похоже, его усилия не пропадают даром.

[Джоан Пратама, школьник]:

«Я очень счастлив, история очень интересная». [Мухаммад Джефри, школьник]:

«Мангры – это деревья, которые высаживают люди, чтобы защитить землю».

Президент Индонезии создал специальное агентство для спасения мангровых лесов. Его цель – к 2024 году восстанавливать по 150 тысяч гектаров лесов в год.

Команда экологов Самсудина решила помочь. Она высаживает молодые деревья там, где их незаконно вырубили под креветочные и рыбные фермы. Но повторная посадка – это тяжелая битва.

[Самусудин, природозащитник]:

«Люди думают, что мы сумасшедшие, и то, что мы делаем, – бесполезно. Они рассматривают высадку мангровых деревьев как нарушение. Поэтому после того, как мы посадили, многие из деревьев вырвали, но мы должны продолжать это делать».

Многие фермеры считают, что защищать береговую линию нужно дамбами.

[Расенди, фермер]:

«Нужно сделать каменную дамбу, чтобы она блокировала волны. Море съедает нашу землю. Лучше защитить её камнями».

По данным со спутников, почти 90% всей береговой линии Индрамаю протяжённостью 114 километров пострадали от эрозии. Ещё около 6100 гектаров земли затоплены морской водой.

В целом в Индонезии мангры занимают около 3,3 миллиона гектаров, из которых более 600 тысяч гектаров находятся в критическом состоянии.

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