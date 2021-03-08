Бразильский эколог призывает спасти пляжи Рио-де-Жанейро от мусора

Некоторые пляжи Рио-де-Жанейро накрыло «цунами» из мусора. Здесь можно найти всё: от пластиковых пакетов до бутылок,..

[Рикарду Гомеш, эколог-активист]:

«Каждый год в океаны попадает восемь миллионов тонн отходов, из-за чего гибнут морские обитатели, и это угрожает и людям».

Некоторые пляжи Рио-де-Жанейро накрыло «цунами» из мусора. Здесь можно найти всё: от пластиковых пакетов до бутылок, детских игрушек и мёртвой рыбы. Об этом говорят бразильские природозащитники.

Экологический активист Рикарду Гомеш гуляет по берегу в 20 километрах от знаменитого на весь мир пляжа Копакабана, вдоль которого расположены самые элитные районы города. Он говорит, что в мусоре утопает не только Рио-де-Жанейро.

[Рикарду Гомеш, эколог-активист]:

«Это не просто преступление в отношении Рио-де-Жанейро. То зло, которое мы, жители Рио, совершаем в этом городе в отношении океана – это глобальное преступление».

Гомеш возглавляет природозащитную организацию «Институт Мар Урбану». Его кампания с призывом спасти бразильские пляжи обрела мировую известность, когда видео активиста поделился экс-чемпион мира по сёрфингу Келли Слейтер.

[Рикарду Гомеш, эколог-активист]:

«70% пластика на этом пляже – это неперерабатываемый пластик. Тут и одноразовая посуда, и пластиковые стаканчики, и пищевые контейнеры. Но мы можем это изменить. Мы можем покупать еду в ресторане, в котором не используют пластиковые контейнеры, мы можем сократить потребление пластика в нашем доме и в нашей собственной жизни».

По данным природозащитников, мусором завалены берега примерно 100 лагун в районе Рио-де-Жанейро.

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