Землетрясение в Перу: подземные толчки в прямом эфире
Подземные толчки силой 6 баллов сотрясли Перу. На этих кадрах прямого эфира местного телеканала – момент..
Дата загрузки: 2021-06-24
[Алвина Руис, телеведущая]:
«Это происходит… Сохраняем спокойствие. Аварийный рюкзак под рукой. Давайте сохранять спокойствие…»
Эпицентр находился у побережья на глубине 32 километра в 86 километрах южнее столицы Лимы. Специалисты сообщили, что угрозы возникновения цунами нет.
[жительница Лимы]:
«Это было ужасно. Мы с дочерью ужинали, и вдруг всё затряслось».
Многие были вынуждены покинуть свои дома. В Лиме с окрестных гор падают камни.
[Соня Рамос, мэр региона Мала]:
«Есть повреждённые дома. Нам нужна гуманитарная помощь, включая стройматериалы».
О пострадавших и погибших сообщений не поступало.
Перу расположена в сейсмически активном районе близ литосферной плиты Наска в Тихом океане.
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