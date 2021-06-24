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Землетрясение в Перу: подземные толчки в прямом эфире

Землетрясение в Перу: подземные толчки в прямом эфире

Подземные толчки силой 6 баллов сотрясли Перу. На этих кадрах прямого эфира местного телеканала – момент..

Дата загрузки: 2021-06-24

Подземные толчки силой 6 баллов сотрясли Перу. На этих кадрах прямого эфира местного телеканала – момент землетрясения.

[Алвина Руис, телеведущая]:
«Это происходит… Сохраняем спокойствие. Аварийный рюкзак под рукой. Давайте сохранять спокойствие…»

Эпицентр находился у побережья на глубине 32 километра в 86 километрах южнее столицы Лимы. Специалисты сообщили, что угрозы возникновения цунами нет.

[жительница Лимы]:
«Это было ужасно. Мы с дочерью ужинали, и вдруг всё затряслось».

Многие были вынуждены покинуть свои дома. В Лиме с окрестных гор падают камни.

[Соня Рамос, мэр региона Мала]:
«Есть повреждённые дома. Нам нужна гуманитарная помощь, включая стройматериалы».

О пострадавших и погибших сообщений не поступало.

Перу расположена в сейсмически активном районе близ литосферной плиты Наска в Тихом океане.
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