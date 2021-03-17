Во Владивостоке создают лица человекоподобных роботов

Во Владивостоке открылось подразделение российского производителя роботов «Промобот». Здесь занимаются 3D-моделированием человекоподобных роботов и разрабатывают реалистичную искусственную кожу.

[Пётр Чегодаев, сотрудник компании «Промобот»]:

«Я планирую сделать центр подготовки 3D-моделирования, где у нас есть лаборатория по разработке искусственной кожи для наших гиперреалистичных роботов, где мы делаем глаза, зубы, всю внешнюю оболочку для того, чтобы в этот бурно развивающийся рынок человекоподобных роботов привнести эстетику, которая есть в скульптуре, в искусстве».

Над созданием искусственной кожи трудятся специалисты по работе с полимерами. Внешность андроидов разрабатывают художники и 3D-моделлеры. Сейчас здесь сосредоточены на модели Robo-C.

[Пётр Чегодаев, сотрудник компании «Промобот»]:

«Сейчас самое главное – те наработки, которые у нас есть, вывести на массовый (рынок), наладить массовое производство. К концу года мы планируем, что у нас здесь будет массовый выпуск по этим технологиям. И плюс мы хотим выйти на полностью всё тело – не только голову, но, и чтобы был полностью торс, и ноги, и руки, и всё это было подвижным».

Компания «Промобот» – резидент инновационного центра «Сколково». Она была основана в Перми в 2015 году. Также у компании есть офисы в Филадельфии и Гонконге.

Человекоподобные роботы российского производства трудятся в 40 странах мира. Они выполняют работу администраторов, консультантов, гидов и консьержей. В России андроидов используют в отделениях Сбербанка и МФЦ.

Короткая ссылка на эту страницу: