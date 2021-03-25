200-летний бизнес по производству соевого соуса в Японии пережил цунами и пандемию
Ни разрушительное цунами 2011 года, не пандемия COVID-19 не смогли погубить одну японскую семейную компанию, выпускающую..
Дата загрузки: 2021-03-25
Ни разрушительное цунами 2011 года, не пандемия COVID-19 не смогли погубить одну японскую семейную компанию, выпускающую соевый соус. Она была основана более 200 лет назад, и её владелец полон решимости сохранить бизнес, несмотря ни на какие бедствия.
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