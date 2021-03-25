Телеканал NTD

200-летний бизнес по производству соевого соуса в Японии пережил цунами и пандемию

200-летний бизнес по производству соевого соуса в Японии пережил цунами и пандемию

Ни разрушительное цунами 2011 года, не пандемия COVID-19 не смогли погубить одну японскую семейную компанию, выпускающую..

Дата загрузки: 2021-03-25

Ни разрушительное цунами 2011 года, не пандемия COVID-19 не смогли погубить одну японскую семейную компанию, выпускающую соевый соус. Она была основана более 200 лет назад, и её владелец полон решимости сохранить бизнес, несмотря ни на какие бедствия.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...