В Кейптауне оценивают ущерб после сильнейшего пожара

В столице ЮАР пытаются спасти то, что осталось от библиотеки Кейптаунского университета после пожара. Этот пожар..

В столице ЮАР пытаются спасти то, что осталось от библиотеки Кейптаунского университета после пожара.

Этот пожар стал одним из самых сильных для мегаполиса и его окрестностей за последние годы. Он начался в выходные на склонах Столовой горы в окрестностях города. Распространению огня способствовали 35-градусная жара и сильный ветер. В пригороде Кейптауна пришлось эвакуировать жителей. Огонь удалось взять под контроль в понедельник.

Пламя также перекинулось и на несколько зданий университетского кампуса. Студентов и преподавателей эвакуировали.

Главный библиотекарь Уджала Сатгур вспоминает, как беспомощно смотрела на пламя, охватившее библиотеку.

[Уджала Сатгур, главный библиотекарь]:

«Это было ужасно. Очень прискорбно, что это случилось, потому что некоторые сгоревшие вещи бесценны».

Пожар в библиотеке начался с крыши, обитой деревянными панелями. Сгорело около половины хранившихся здесь материалов. Это монографическая коллекция книг, посвященных африканистике, редкие словари XIX века со всего континента, а также ценная коллекция примерно из 3,5 тысяч африканских фильмов на DVD.

При этом книги и рукописи на нижних этажах библиотеки удалось спасти – сработали пять стальных противопожарных дверей. Это предотвратило распространение огня.

Как сообщается, пожар в Кейптауне начался из-за костра, который развели трое мужчин. Одного уже задержали.

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