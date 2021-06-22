Власти России заявляют об ухудшающейся ситуации с COVID и неизбежности ревакцинации
Российские власти назвали ситуацию с коронавирусом сложной и заявили, что она только ухудшается. Последние несколько дней..
Дата загрузки: 2021-06-22
Ранее в Москве на фоне быстрого распространения коронавируса власти распорядились вакцинировать не менее 60% работников сфер торговли, образования и различных услуг.
Между тем Минздрав страны заявил о необходимости ревакцинации. По его рекомендации, в период подъёма эпидемии делать прививку нужно раз в полгода, а при спокойной ситуации – раз в год.
Однако некоторые россияне скептически относятся и к вакцинированию, и к защитным маскам и перчаткам.
[Роман, житель Москвы]:
«По поводу ревакцинации – я прививки делать не буду, и моя семья тоже».
[Снежанна, жительница Москвы]:
«Нужно сначала всем сдать на антитела, а потом уже говорить о какой-то вакцине. Вчера мы сдали, и оказалось, что у нас есть антитела в достаточно большом количестве. Поэтому смысла делать прививки, носить маски я не вижу. Лучше бы всем бесплатно дали тесты на наличие антител. Вот это было бы клёво и здорово».
[Татьяна, жительница Барнаула]:
«Не знаю. Я что первую волну проработала – я работала в другом городе на автобусе кондуктором – ничем не заразилась. И, по крайней мере, сейчас у меня тоже ничего такого нет».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация неизбежна.
[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ]:
«Что касается анализов, действительно, это недешёвое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся. Мне не известно, по крайней мере».
В России за всё время пандемии выявили более пяти миллионов случаев COVID-19, умерли примерно 130 тысяч человек.
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