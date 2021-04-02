Синьцзянский хлопок: почему Китай бойкотирует H&M

Из синьцзянского хлопка делают высококачественную ткань, которая ценится во всём мире. На Неделе моды в Китае..

Из синьцзянского хлопка делают высококачественную ткань, которая ценится во всём мире.

На Неделе моды в Китае модельер Чжоу Ли представляет оборки и минималистичный дизайн, а на подиуме ей вручают патриотичный букет с политическим подтекстом – букет хлопка.

[Чжоу Ли, дизайнер]:

«Синьцзянский хлопок – это моя любовь. В этот раз я от всего сердца хочу его поблагодарить. Он принёс мне столько радости».

Такое заявление неслучайно. Вокруг хлопка, который производят в регионе КНР, населённом преимущественно мусульманами-уйгурами, разгорелся скандал. А в его центре оказались крупнейшие модные бренды Запада. Среди них Burberry, Adidas, Nike и в особенности H&M.

В Китае этим компаниям объявили бойкот за комментарии по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне.

В этом регионе производят пятую часть мирового объёма хлопка. Некоторые западные компании выразили обеспокоенность, что там используют принудительный труд во время сезонного сбора урожая.

Так, H&M объявила, что прекратила покупать продукцию из Синьцзяна, поскольку она «глубоко обеспокоена сообщениями гражданских организаций и международных СМИ о принудительном труде».

Пекин резко отрицает такие обвинения. Он утверждает, что работники трудятся на плантациях добровольно и только по контракту.

Своё заявление H&M сделала ещё в 2020 году. Пока неясно, почему скандал вокруг этого разгорелся только сейчас.

В СМИ и социальных сетях КНР, которые находятся под строгим контролем властей, нередко проводят так называемые патриотические кампании, нацеленные на иностранные бренды. После того как пропаганда развернулась в отношении H&M, в её адрес стала звучать критика и, по меньшей мере, одна розничная сеть Китая отказалась от продукции шведской компании.

При этом западные бренды очень зависят от китайского рынка. Так, для H&M он четвёртый по величине. За год компания зарабатывает там около миллиарда 130 миллионов долларов.

Как сообщают правозащитные организации, в Синьцзяне существуют центры заключения, в которых содержат до миллиона уйгуров. В них, как предполагается, проводят идеологическое перевоспитание, принуждая людей отказаться от их культуры и веры. Заключённых также принуждают к рабскому труду и подвергают разного рода насилию.

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