Google заплатит Франции штраф в 500 млн евро

500 миллионов евро штрафа заплатит Google правительству Франции. Такую сумму взыскал антимонопольный орган страны. Поисковик не смог договориться с французскими издателями новостей о размерах компенсаций за использование их контента.

Google был обязан заключить договоры в течение трёх месяцев после поступления соответствующих запросов. Однако сроки были нарушены. Как сообщается, за компенсациями обратились, по меньше мере, три издателя новостей, включая AFP.

Теперь в течение двух месяцев поисковик должен представить план решения вопроса. Если этого не произойдёт, то на него могут наложить дополнительные штрафы в размере до 900 тысяч евро в сутки.

Руководство Google уже объявило, что очень разочаровано решением антимонопольного органа Франции.

Стоит отметить, что ранее компания APIG, в которую входит большинство крупнейших печатных изданий Франции, заключила рамочное соглашение с Google. Однако договор заморозили после решения антимонопольного органа Франции. Таким образом, APIG по-прежнему остаётся одним из ответчиков по делу.

Напомним, ранее ЕС наложил на Google штраф в размере четырёх миллиардов 340 миллионов евро за антиконкурентные практики. Однако компания намерена оспорить это решение в суде высшей инстанции уже в сентябре.

В целом за последние 10 лет прошёл целый ряд антимонопольных разбирательств в отношении поисковика. В общей сложност

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