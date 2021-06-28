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ЕС заключил соглашение об огромных субсидиях для фермерских хозяйств

ЕС заключил соглашение об огромных субсидиях для фермерских хозяйств

Евросоюз согласовал реформы системы сельскохозяйственных субсидий внутри блока. Они направлены на защиту малых ферм, а также..

Дата загрузки: 2021-06-28

Евросоюз согласовал реформы системы сельскохозяйственных субсидий внутри блока. Они направлены на защиту малых ферм, а также окружающей среды.

Сделка положит конец почти трём годам попыток утвердить общую сельскохозяйственную политику ЕС. Согласно документу, около трети бюджета ЕС 2021-27 годов будет выделено на выплаты фермерам и поддержку сельскохозяйственных районов. В целом сумма субсидий составит около 387 миллиардов евро.

При этом ЕС станет вкладывать меньше средств в интенсивные методы ведения сельского хозяйства, и больше – в защиту природы и сокращение выбросов СО2.

Главный переговорщик от Европарламента Норберт Линс говорит, что ради договора проделали огромную работу. В частности было проведено множество так называемых трилогов, то есть неформальных переговоров.

[Норберт Линс, глава комитета сельского хозяйства]:
«Мы заключили соглашение. Вчера после часу ночи мы осознали, что работа завершилась, а сегодня мы знаем, что соглашение есть. И это спустя три года и более 25 трилогов, трёх супертрилогов, одного гигантского трилога, тысяч раундов переговоров и более 100 технических встреч».

Комиссар ЕС по «зелёной» политике Франс Тиммерманс сказал, что соглашение могло бы пойти немного дальше, но это по-прежнему важный шаг.

[Франс Тиммерманс, зампредседателя Еврокомиссии]:
«Если вы посмотрите на это с истинно европейской точки зрения, которая представляет собой все изменения, эволюцию, реформы, а не революцию, то я думаю, вы увидите, что благодаря этому соглашению мы достигли реальных изменений».

Сделка подразумевает выплаты на экологические схемы ведения сельского хозяйства. Например, на посадку каштанов и выращивание органических овощей и фруктов.

Теперь договор должны формально утвердить Европарламент и страны-члены ЕС.
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