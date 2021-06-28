ЕС заключил соглашение об огромных субсидиях для фермерских хозяйств

Евросоюз согласовал реформы системы сельскохозяйственных субсидий внутри блока. Они направлены на защиту малых ферм, а также..

Евросоюз согласовал реформы системы сельскохозяйственных субсидий внутри блока. Они направлены на защиту малых ферм, а также окружающей среды.

Сделка положит конец почти трём годам попыток утвердить общую сельскохозяйственную политику ЕС. Согласно документу, около трети бюджета ЕС 2021-27 годов будет выделено на выплаты фермерам и поддержку сельскохозяйственных районов. В целом сумма субсидий составит около 387 миллиардов евро.

При этом ЕС станет вкладывать меньше средств в интенсивные методы ведения сельского хозяйства, и больше – в защиту природы и сокращение выбросов СО2.

Главный переговорщик от Европарламента Норберт Линс говорит, что ради договора проделали огромную работу. В частности было проведено множество так называемых трилогов, то есть неформальных переговоров.

[Норберт Линс, глава комитета сельского хозяйства]:

«Мы заключили соглашение. Вчера после часу ночи мы осознали, что работа завершилась, а сегодня мы знаем, что соглашение есть. И это спустя три года и более 25 трилогов, трёх супертрилогов, одного гигантского трилога, тысяч раундов переговоров и более 100 технических встреч».

Комиссар ЕС по «зелёной» политике Франс Тиммерманс сказал, что соглашение могло бы пойти немного дальше, но это по-прежнему важный шаг.

[Франс Тиммерманс, зампредседателя Еврокомиссии]:

«Если вы посмотрите на это с истинно европейской точки зрения, которая представляет собой все изменения, эволюцию, реформы, а не революцию, то я думаю, вы увидите, что благодаря этому соглашению мы достигли реальных изменений».

Сделка подразумевает выплаты на экологические схемы ведения сельского хозяйства. Например, на посадку каштанов и выращивание органических овощей и фруктов.

Теперь договор должны формально утвердить Европарламент и страны-члены ЕС.

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