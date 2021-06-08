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Столкновение поездов в Пакистане: родственники пассажиров ждут информации

Столкновение поездов в Пакистане: родственники пассажиров ждут информации

В Пакистане родственники пассажиров столкнувшихся поездов ждут информации. Авария произошла в понедельник в провинции Синд на..

Дата загрузки: 2021-06-08

В Пакистане родственники пассажиров столкнувшихся поездов ждут информации. Авария произошла в понедельник в провинции Синд на юго-востоке страны. Один пассажирский состав, который следовал из Карачи, сошёл с рельсов и оказался на встречном пути. Второй, ехавший с другой стороны из Равалпинди, врезался в него на полном ходу и перевернулся. Он был полон пассажиров. Погибло не менее 40 человек.

[Махаммад Калим, сын пассажира]:
«Вчера отец выехал из Карачи на экспрессе Миллат. Брат позвонил мне и рассказал об аварии. Я приехал сюда навести справки. Чиновники взяли мой номер телефона и сказали, что позвонят, если он будет в списке жертв. Отец ехал в Мултан. Мы пытаемся с ним связаться, но телефон с утра отключён».

[Саид Юсаф, дядя работников вагона-ресторана]:
«Родственники ходят здесь вокруг, плачут и просят информации. До сих пор нет списков погибших и выживших. Пожалуйста, кто-нибудь, дайте нам эту информацию».

[Арсалан, сотрудник Управления железной дороги]:
«Сейчас Управление железной дороги пытается составить полный список пассажиров поезда. Пострадавших лечат в Суккуре. Наша вторая задача – восстановить железнодорожное полотно, чтобы движение могло возобновиться, и люди снова смогли ездить из Карачи и обратно».

Что именно стало причиной того, что первый состав сошёл с рельсов, пока неизвестно. Власти обещают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

[Фавад Чаудри, министр информации Пакистана]:
«Пострадавших – более сотни, и мы боимся, что число погибших будет расти. Вся нация разделяет скорбь этих семей. Мы будем держать страну в курсе хода расследования этой аварии».

Железнодорожной сети Пакистана – 165 лет. Аварии здесь бывают часто. Так, в 2005 году в том же районе в результате столкновения трёх поездов погибло около 130 человек.
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