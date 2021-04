Магазин неоновых вывесок в Нью-Йорке по-прежнему популярен

Нью-Йоркская компания, название которой переводится как «Пусть будет неон», делает неоновые вывески с 1972 года. Мастера создают их вручную и могут придать свечению ламп разные цвета. Их изделия продаются в магазине на Манхэттене. [Джефф Фридман, глава компании Let There Be Neon]:«Неоновая лампа – это стеклянная трубка, через которую проходит электричество, и она светится. Это самое простое объяснение. В трубке есть газ – неон. Этот газ становится красным при пропускании электрического разряда».

Также можно добиться синего свечения.

[Молли Ра, сотрудница компании Let There Be Neon]:«Принцип тот же, но заправляют лампу аргоном, который под воздействием электричества становится синим. У всех остальных ламп стекло либо тонированное, либо покрыто изнутри люминофором. Их мы тоже заправляем аргоном или неоном, чтобы придать определённый цвет».

Со временем неоновые вывески вышли из моды. Их вытеснили более дешёвые светодиодные лампы. Однако на бизнесе нью-йоркской компании это не отразилось.

[Джефф Фридман, глава компании Let There Be Neon]:«Неоновые лампы экологически чистые, сделаны вручную из стекла. Их можно перерабатывать. А пластиковые светодиодные лампы попадают на свалки. Говорят, что светодиоды служат десять лет, но это не так. Думаю, они служат от трёх до пяти лет, а неоновые – 60, 70 или 80 лет».

Владелец компании говорит, что перед пандемией неоновые вывески пользовались очень большим спросом. Однако введение карантинных мер повредило торговле. Впрочем, сейчас покупатели возвращаются, и дела идут на лад.

