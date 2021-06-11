Индонезийка помогает восстановить умирающие коралловые рифы Бали

Индонезийка Париама, вооружившись ножницами и щёткой, осматривает кораллы у побережья Нуса-Дуа на острове Бали. Она собирает..

Индонезийка Париама, вооружившись ножницами и щёткой, осматривает кораллы у побережья Нуса-Дуа на острове Бали. Она собирает мусор, застрявший в так называемых рифовых звёздах. Это металлические шестиугольные конструкции, к которым прикрепляют кораллы, чтобы они разрастались.

Париама помогла фонду «Рифы Нуса-Дуа» установить почти 6000 «звёзд». Их размещают в тех местах, где кораллы погибли.

[Париама Хутасойт, жительница Бали]:

«Мы собираемся в следующие пять лет установить ещё 5000 «рифовых звезд». У нас есть и другие цели. Мы хотим расширить свою деятельность и восстанавливать коралловые рифы за пределами Бали».

В водах Малайского архипелага обитает более 75% видов коралловых полипов. При этом рифы постоянно разрушаются. Например, согласно отчёту Департамента морского и рыбного хозяйства Бали, рядом с островом только чуть более половины рифов находятся в хорошем состоянии. Треть рифов сильно пострадала от эрозии и обесцвечивания, а остальные уже на грани гибели.

[Париама Хутасойт, жительница Бали]:

«Состояние коралловых рифов во всём мире ухудшилось из-за различных факторов, включая рыболовный промысел, развитие прибрежных районов и изменение погодных условий».

Фонд «Рифы Нуса-Дуа» проводит информационные кампании среди местных жителей. Им объясняют, почему важно сохранить коралловые рифы.

[житель Бали]:

«У наших родителей не было работы, здесь засушливая местность, и иногда им было трудно заработать даже на еду. Мои родители добывали кораллы, чтобы продавать их как строительный материал. Они не знали (о последствиях). Тогда никто не был осведомлён, поэтому сейчас мы с сожалением смотрим на (погибающие коралловые рифы)».

Париама надеется своими усилиями вдохновить и других людей восстанавливать коралловые рифы и беречь их от загрязнения.

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