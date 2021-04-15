Самурай из Токио больше не надеется на Олимпиаду
Японец, преподающий самурайское искусство, лишился клиентов из-за пандемии. Он надеялся, что во время Олимпиады от желающих..
Дата загрузки: 2021-04-15
Японец, преподающий самурайское искусство, лишился клиентов из-за пандемии. Он надеялся, что во время Олимпиады от желающих побывать на его занятиях не будет отбоя. Однако правительство страны решило, что иностранных гостей на Игры пускать не будут.
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