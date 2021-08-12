Копия пирамиды «Темпло Майор» выросла в центре Мехико

Копия пирамиды ацтековМехико, Мексика

16-метровая пирамида ацтеков выросла в историческом центре Мехико. Это копия культового сооружения «Темпло Майор», которое много веков назад было центром политической и духовной жизни Теночтитлана. Модель пирамиды сделали к 500-летию гибели города-государства.

[Аргель Гомес, сотрудник Министерства культуры Мексики]:«»Темпло Майор» была самой важной пирамидой священного города Теночтитлан. Для его жителей это был центр вселенной, точка, откуда можно попасть в подземный мир и на разные небесные уровни».

Модель пирамиды впервые возвели на площади Конституции и впервые сделали такой большой.

Теночтитлан был основан в начале XIV века на месте современного Мехико. За 200 лет его население разрослось до 200 тысяч человек. Ацтеки очень умело занимались сельским хозяйством, выращивая овощи, цветы и пряности на плавучих островах – чинампах. В городе была развита торговля, но денег у ацтеков не было. Они просто обменивались товарами.

Империя пала в 1521 году, когда испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом покорили и разрушили Теночтитлан.

[Аргель Гомес, сотрудник Министерства культуры Мексики]:«Здесь пройдёт спектакль под названием «Светлая память». Это будет шоу с видеоизображением, звуком и подсветкой. Главными темами станут старинные легенды и история падения Теночтитлана».

Площадь Конституции выросла на месте дворца Монтесумы II. Сейчас здесь находятся самые важные учреждения страны.

Копия пирамиды «Темпло Майор» простоит здесь до конца августа.

Короткая ссылка на эту страницу: