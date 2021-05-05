Английский город начнут отапливать с помощью водорода
Это отдалённый регион в английском графстве Камбрия недалеко от границы с Шотландией. И здесь находится то,..
Дата загрузки: 2021-05-05
Это отдалённый регион в английском графстве Камбрия недалеко от границы с Шотландией. И здесь находится то, что на первый взгляд выглядит, как обычная стройка. На самом же деле это тестовая водородная станция.
Местные инженеры пытаются доказать, что водород можно доставлять в дома людей по трубам уже существующего газопровода. Затем его можно использовать для обогрева и приготовления еды.
Так можно будет достичь целей по отказу от ископаемых источников энергии.
Для тестовой системы проложили уже несколько километров труб.
[Энтони Грин, инженер]:
«Это непросто. Мы должны доказать, что это абсолютно безопасно. Трубопроводы, которые мы используем сегодня, работают по 50 лет. И мы должны очень чётко понимать, что делать при переходе от природного газа на водород».
Правительство Великобритании недавно поставило перед собой новую жёсткую климатическую цель: к 2035 году сократить выбросы углерода более чем на три четверти от уровня 1990-го.
[Тим Харвуд, инженер]:
«Треть всех выбросов углерода в Великобритании вырабатывается при обогреве домов. Перед нами большая цель».
Конечная цель британского правительства – к 2050 году достичь нулевых выбросов CO2.
Стоит отметить, что не все придерживаются теории о том, что изменение климата вызвано деятельностью человека, в частности выбросами парниковых газов. Многие исследования показывают, что прямой связи нет, и что климат на протяжении длительной истории меняется естественным образом.
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