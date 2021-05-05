Гибель протестующих в Колумбии: ЕС призывает стороны к сдержанности

ЕС призвал все стороны конфликта в Колумбии прекратить насилие. В стране в ходе стычек антиправительственных демонстрантов..

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Ситуация в Колумбии за последний месяц ухудшилась, мирный процесс застопорился, и его трудно продолжать. Возникли социальные волнения, которые вылились в демонстрации. Это привело к гибели 19 человек».

ЕС призвал все стороны конфликта в Колумбии прекратить насилие. В стране в ходе стычек антиправительственных демонстрантов с полицией уже погибло не менее 19 человек. Это подтвердил колумбийский омбудсмен.

Протесты в Колумбии вспыхнули на прошлой неделе из-за налоговой реформы, которую планировал провести президент Иван Дуке. Позже он сказал, что закон будет отменён.

Но демонстрации это не остановило. Теперь люди выходят с жалобами на растущую бедность и полицию, которая, по их мнению, применяет чрезмерную силу.

В понедельник протесты возобновились в Боготе и других городах, включая Медельин и Кали. В некоторых районах страны также были заблокированы автомагистрали.

Среди погибших в стычках – 18 протестующих и один полицейский. При этом местная правозащитная группа сообщает о гибели более 20 человек.

Между тем, президент Колумбии отрицает, что полиция применяет чрезмерную силу, и осуждает нападения на офицеров со стороны демонстрантов. Он призвал протестующих начать диалог с правительством.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:

«Мы создадим условия для того, чтобы выслушать граждан и выработать решения, ориентированные на наши цели. И это должно быть основано на самом глубоком патриотизме, а не на политических разногласиях».

Демонстранты требуют гарантии базового дохода и отмены предложения правительства по реформе здравоохранения. Они также хотят роспуска Мобильной эскадрильи по борьбе с беспорядками.

Протесты уже привели к отмене первоначальной налоговой реформы и отставке министра финансов Альберто Карраскильи. Ожидалось, что реформа, которая предусматривала повышение торгового налога на коммунальные услуги и некоторые продукты питания, укрепит экономику.

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