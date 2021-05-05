Гибель протестующих в Колумбии: ЕС призывает стороны к сдержанности
ЕС призвал все стороны конфликта в Колумбии прекратить насилие. В стране в ходе стычек антиправительственных демонстрантов..
Дата загрузки: 2021-05-05
[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Ситуация в Колумбии за последний месяц ухудшилась, мирный процесс застопорился, и его трудно продолжать. Возникли социальные волнения, которые вылились в демонстрации. Это привело к гибели 19 человек».
Протесты в Колумбии вспыхнули на прошлой неделе из-за налоговой реформы, которую планировал провести президент Иван Дуке. Позже он сказал, что закон будет отменён.
Но демонстрации это не остановило. Теперь люди выходят с жалобами на растущую бедность и полицию, которая, по их мнению, применяет чрезмерную силу.
В понедельник протесты возобновились в Боготе и других городах, включая Медельин и Кали. В некоторых районах страны также были заблокированы автомагистрали.
Среди погибших в стычках – 18 протестующих и один полицейский. При этом местная правозащитная группа сообщает о гибели более 20 человек.
Между тем, президент Колумбии отрицает, что полиция применяет чрезмерную силу, и осуждает нападения на офицеров со стороны демонстрантов. Он призвал протестующих начать диалог с правительством.
[Иван Дуке, президент Колумбии]:
«Мы создадим условия для того, чтобы выслушать граждан и выработать решения, ориентированные на наши цели. И это должно быть основано на самом глубоком патриотизме, а не на политических разногласиях».
Демонстранты требуют гарантии базового дохода и отмены предложения правительства по реформе здравоохранения. Они также хотят роспуска Мобильной эскадрильи по борьбе с беспорядками.
Протесты уже привели к отмене первоначальной налоговой реформы и отставке министра финансов Альберто Карраскильи. Ожидалось, что реформа, которая предусматривала повышение торгового налога на коммунальные услуги и некоторые продукты питания, укрепит экономику.
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