Трамп запустил онлайн-платформу для коммуникации со своими сторонниками
Бывший президент США Дональд Трамп запустил онлайн-платформу для публикаций в Интернете. На его веб-сайте появился блог,..
Дата загрузки: 2021-05-05
При этом в самих социальных сетях аккаунты Трампа по-прежнему заблокированы. Кроме того, Facebook планирует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать этот запрет постоянным.
Пока неясно, превратят ли веб-сайт в полноценную соцсеть. На платформе невозможно создавать учётные записи пользователей или отвечать на сообщения Трампа. Экс-президент остаётся его единственным автором.
Facebook и Twitter заблокировали Дональда Трампа после инцидента 6 января, когда группа людей ворвалась в Капитолий. В стычках с правоохранителями погибло несколько человек. При этом в свём видеообращении, опубликованном в тот день, Трамп призывал протестующих «мирно расходиться по домам».
После блокировки Трамп в общении с людьми полагался на рассылку сообщений по электронной почте. В марте же экс-советник его избирательной кампании Кори Левандовски говорил, что через три-четыре месяца Трамп запустит собственную социальную сеть.
Короткая ссылка на эту страницу: