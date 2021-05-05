Трамп запустил онлайн-платформу для коммуникации со своими сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп запустил онлайн-платформу для публикаций в Интернете. На его веб-сайте появился блог,..

Бывший президент США Дональд Трамп запустил онлайн-платформу для публикаций в Интернете. На его веб-сайте появился блог, где можно публиковать видео, сообщения и фотографии, а также делиться ими в Twitter и Facebook.

При этом в самих социальных сетях аккаунты Трампа по-прежнему заблокированы. Кроме того, Facebook планирует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать этот запрет постоянным.

Пока неясно, превратят ли веб-сайт в полноценную соцсеть. На платформе невозможно создавать учётные записи пользователей или отвечать на сообщения Трампа. Экс-президент остаётся его единственным автором.

Facebook и Twitter заблокировали Дональда Трампа после инцидента 6 января, когда группа людей ворвалась в Капитолий. В стычках с правоохранителями погибло несколько человек. При этом в свём видеообращении, опубликованном в тот день, Трамп призывал протестующих «мирно расходиться по домам».

После блокировки Трамп в общении с людьми полагался на рассылку сообщений по электронной почте. В марте же экс-советник его избирательной кампании Кори Левандовски говорил, что через три-четыре месяца Трамп запустит собственную социальную сеть.

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