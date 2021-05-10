В США ожидают «нашествия» триллионов цикад

Американские энтомологи из Университета Мэриленда исследуют почву на наличие так называемых нимф цикад. Уже скоро в..

Американские энтомологи из Университета Мэриленда исследуют почву на наличие так называемых нимф цикад. Уже скоро в 15 штатах США из-под земли вылезут триллионы этих насекомых. Потом они трансформируются во взрослых цикад.

Это уникальный вид, поскольку выход насекомых на поверхность происходит только раз в 17 лет. Остальные стадии цикады проходят в почве.

[Майкл Рупп, энтомолог]:

«Однажды вечером они совершат побег из тюрьмы. Они вылезут из земли и заберутся повыше. Это может быть дерево или дом. Если вы будете стоять прямо, они залезут на вас».

Как ожидается, «нашествие» цикад произойдёт в ближайшие недели или даже дни. Они появятся в таких штатах, как Джорджия, Нью-Йорк, Теннесси, Северная Каролина и другие.

Появятся они, как обычно, вечером или ночью, чтобы было меньше вероятности попасть в зубы хищникам.

После этого начнётся такой стрекот, громкость которого может достигать 100 децибел.

[Майкл Рупп, энтомолог]:

«В течение часа они сбрасывают кожу. Затем их тело начинает укрепляться. К утру это будут чудесные насекомые с угольно-чёрным телом, ярко-красными глазами и оранжевыми крыльями. Они поднимутся на верхушки деревьев, где относительно безопасно».

Для цикад это будет период размножения. Самцы своим хором будут привлекать самок.

Затем насекомые начнут откладывать яйца. Спустя шесть недель из этих яиц вылупятся нимфы, которые упадут с деревьев в землю и опять закопаются на ближайшие 17 лет.

[Паула Шрусбёри, энтомолог]:

«Они начнут зарываться в землю. Питаться будут корнями травы. Затем, проходя различные стадии развития, они будут зарываться глубже и питаться более крупными корнями деревьев и тому подобным ещё 17 лет, пока не настанет время снова выйти».

Стоит отметить, что после выхода наружу цикады живут совсем недолго – до июля. Затем их мёртвыми телами будет усыпана вся земля.

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