Россияне оплакивают погибших в школе в Казани
В Казани к гимназии №175 люди несут свечи, цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв вооружённого..
Дата загрузки: 2021-05-12
В результате стрельбы погибли две учительницы и семеро школьников, ещё 21 человек получил ранения. Известно, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии и двое – в крайне тяжёлом.
[Арина Гарипова, жительница Казани]:
«Это, по-моему, всеобщее горе. Беда такая. И мы должны все задуматься, чтобы все были в безопасности – и дети, и все. Каждый должен подумать, что должен он сделать для этого».
[Рамиля Абдурахманова, жительница Казани]:
«Я к школе никакого отношения не имею, просто у меня тоже есть дети. Я смотрела с самого начала, когда родители начали присылать (сообщения). Очень сильно переживала за детей».
В Москве к представительству Татарстана также стекаются люди. Стихийный мемориал посетила и председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.
[Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты парламента РФ]:
«В последние годы много делалось для обеспечения безопасности школьников, но очевидно, что сделано не всё. И мы – и власть, и общество – должны извлечь уроки из этой страшной трагедии».
Через пять минут после нападения один из сотрудников школы нажал тревожную кнопку. Вскоре прибыли полицейские. 19-летний злоумышленник покинул здание и сдался полиции. На учёте он ранее не состоял. Огнестрельное оружие было зарегистрировано на него официально.
Официальных сообщений о мотивах стрелка не было. После задержания он заявил, что всех ненавидит и считает себя богом.
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