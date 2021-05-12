Россияне оплакивают погибших в школе в Казани

В Казани к гимназии №175 люди несут свечи, цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв вооружённого..

В Казани к гимназии №175 люди несут свечи, цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв вооружённого нападения. Утром 11 мая у входа в школу бывший её ученик Ильназ Галявиев привёл в действие взрывное устройство. Потом вошёл в здание и открыл беспорядочный огонь из дробовика по школьникам и работникам гимназии.

В результате стрельбы погибли две учительницы и семеро школьников, ещё 21 человек получил ранения. Известно, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии и двое – в крайне тяжёлом.

[Арина Гарипова, жительница Казани]:

«Это, по-моему, всеобщее горе. Беда такая. И мы должны все задуматься, чтобы все были в безопасности – и дети, и все. Каждый должен подумать, что должен он сделать для этого». [Рамиля Абдурахманова, жительница Казани]:

«Я к школе никакого отношения не имею, просто у меня тоже есть дети. Я смотрела с самого начала, когда родители начали присылать (сообщения). Очень сильно переживала за детей».

В Москве к представительству Татарстана также стекаются люди. Стихийный мемориал посетила и председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

[Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты парламента РФ]:

«В последние годы много делалось для обеспечения безопасности школьников, но очевидно, что сделано не всё. И мы – и власть, и общество – должны извлечь уроки из этой страшной трагедии».

Через пять минут после нападения один из сотрудников школы нажал тревожную кнопку. Вскоре прибыли полицейские. 19-летний злоумышленник покинул здание и сдался полиции. На учёте он ранее не состоял. Огнестрельное оружие было зарегистрировано на него официально.

Официальных сообщений о мотивах стрелка не было. После задержания он заявил, что всех ненавидит и считает себя богом.

Короткая ссылка на эту страницу: