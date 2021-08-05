ВОЗ: сотни медработников погибли за три года в результате атак

Более 700 врачей и медсестёр, а также их пациентов погибли в результате нападений на медицинские учреждения..

Более 700 врачей и медсестёр, а также их пациентов погибли в результате нападений на медицинские учреждения в неблагополучных странах. Таковы выводы Всемирной организации здравоохранения.

Она изучила атаки, которые произошли с декабря 2017-го по декабрь 2020 года. В ходе них также пострадало более 2000 человек.

Согласно отчёту, нападения на больницы и машины скорой помощи происходили в 17 странах с нестабильной обстановкой. В их числе – Эфиопия, Йемен, Сирия, Мозамбик, Нигерия, Мьянма, Центральноафриканская Республика и Сомали. В результате сотни больниц были разрушены или закрылись, а миллионы людей остались без медицинской помощи.

По мнению сотрудников ВОЗ, атаки принесут долгосрочные негативные последствия.

[Алтаф Мусани, директор ВОЗ по вопросам оказания помощи при ЧС]:

«Они отражаются на психическом здоровье медиков и их желании работать. Также после атак люди не хотят обращаться за медицинской помощью. Кроме того, становится сложнее поддерживать системы здравоохранения, которые и так переживают кризис».

ВОЗ собирает статистику, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Она призывает защищать медицинские учреждения, чтобы они стали безопасным местом.

Это первый подобный доклад организации. Он основан только на случаях нападений, для которых удалось собрать надёжную базу доказательств и свидетельств.

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