УВКБ ООН собрало на помощь рохинджа только 36% необходимой суммы

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Мы запросили 943 миллиона долларов. В ходе конференции собрали 206 миллионов в виде новых взносов. До этого мероприятия уже было внесено 134 миллиона. Это означает, что всего собрали 340 миллионов долларов, то есть 36% необходимой суммы».

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев провело онлайн-конференцию по сбору средств для беженцев мусульманской народности рохинджа. Эти люди массово бежали из Мьянмы в Бангладеш в 2016-17 годах, спасаясь от боевых действий. Однако там им не оказывают большой поддержки.

Выступая на том же мероприятии, директор Международной организации по миграции сказал, что улучшение условий жизни беженцев будет полезным для местных бангладешских общин.

[Антонио Виторино, генеральный директор МОМ]:

«Мы понимаем, что принимающая сторона ощущает напряжение, но мы хотим показать, что улучшение условий жизни беженцев также сделает лучше сам район города Кокс-Базар. Это также сведёт к минимуму негативное воздействие на окружающую среду от присутствия огромного числа людей, живущих в очень сложных условиях».

Лагерь в городе Кокс-Базар – это самое большое в мире скопление беженцев. Там нашло приют более 870 тысяч представителей народности рохинджа.

Люди живут в очень плохих условиях. А в конце марта на лагерь обрушилось бедствие – пожар. Погибло не менее 15 человек, ещё около 400 числятся пропавшими без вести.

Огонь повредил тысячи построек. Около 45 тысяч человек остались без крова. Он также уничтожил самую крупную клинику на территории лагеря. А она на фоне пандемии играла очень важную роль.

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