Дефицит дизельного топлива парализовал венесуэльские фермы

Венесуэльский фермер Агустин Сенера на второй неделе мая должен был сеять кукурузу. Вместо этого его участок..

Венесуэльский фермер Агустин Сенера на второй неделе мая должен был сеять кукурузу. Вместо этого его участок земли площадью в 30 гектаров по-прежнему покрыт засохшими стеблями кунжута, который он не смог собрать вовремя. Всё дело в том, что власти выделили ему недостаточно дизельного топлива для трактора.

[Агустин Сенера, фермер]:

«С тем объёмом топлива, который у нас есть, ничего не сделаешь, и это большая проблема. Нам нужны запасы топлива на весь период: от посева до сбора урожая».

Сельское хозяйство – критически важная отрасль для Венесуэлы, где около семи миллионов жителей стоят перед угрозой нехватки еды.

Дефицит дизельного топлива в некогда процветающей стране ОПЕК обострился с конца прошлого года. В то время Соединённые Штаты включили в санкционный список государственную нефтяную компанию PDVSA. До этого для оператора действовало исключение, которое позволяло обменивать сырую нефть на дизельное топливо.

Фермеры и водители грузовиков говорят, что могут начаться перебои с выращиванием и доставкой кукурузы.

[Эстанислао Ваврсиняк, фермер]:

«Власти говорят, что топлива нет, и что просто держитесь. Сейчас период посева, но топлива нет. Вся работа на полях парализована». [Луис Колменарес, фермер]:

«Шесть лет назад мы много производили. С любого участка земли собирали большой урожай. Но теперь люди боятся выращивать, потому что нет топлива. Все постоянно думают о топливе».

В Венесуэле после многих лет гиперинфляции и рецессии начался гуманитарный кризис. Миллионы граждан страны уже бежали в соседние страны. Исследования показывают, что более 82% жителей Каракаса зарабатывают недостаточно, чтобы покупать приемлемые запасы еды для семьи.

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