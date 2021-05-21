Дефицит дизельного топлива парализовал венесуэльские фермы
Венесуэльский фермер Агустин Сенера на второй неделе мая должен был сеять кукурузу. Вместо этого его участок..
Дата загрузки: 2021-05-21
Венесуэльский фермер Агустин Сенера на второй неделе мая должен был сеять кукурузу. Вместо этого его участок земли площадью в 30 гектаров по-прежнему покрыт засохшими стеблями кунжута, который он не смог собрать вовремя. Всё дело в том, что власти выделили ему недостаточно дизельного топлива для трактора.
[Агустин Сенера, фермер]:
«С тем объёмом топлива, который у нас есть, ничего не сделаешь, и это большая проблема. Нам нужны запасы топлива на весь период: от посева до сбора урожая».
Сельское хозяйство – критически важная отрасль для Венесуэлы, где около семи миллионов жителей стоят перед угрозой нехватки еды.
Дефицит дизельного топлива в некогда процветающей стране ОПЕК обострился с конца прошлого года. В то время Соединённые Штаты включили в санкционный список государственную нефтяную компанию PDVSA. До этого для оператора действовало исключение, которое позволяло обменивать сырую нефть на дизельное топливо.
Фермеры и водители грузовиков говорят, что могут начаться перебои с выращиванием и доставкой кукурузы.
[Эстанислао Ваврсиняк, фермер]:
«Власти говорят, что топлива нет, и что просто держитесь. Сейчас период посева, но топлива нет. Вся работа на полях парализована».
[Луис Колменарес, фермер]:
«Шесть лет назад мы много производили. С любого участка земли собирали большой урожай. Но теперь люди боятся выращивать, потому что нет топлива. Все постоянно думают о топливе».
В Венесуэле после многих лет гиперинфляции и рецессии начался гуманитарный кризис. Миллионы граждан страны уже бежали в соседние страны. Исследования показывают, что более 82% жителей Каракаса зарабатывают недостаточно, чтобы покупать приемлемые запасы еды для семьи.
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