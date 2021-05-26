В Швейцарии волонтёры помогают фермерам защитить скот от волков

В Швейцарии горожане приходят на помощь фермерам. В рамках программы «Пастухи-волонтёры» они помогают устанавливать на склонах..

В Швейцарии горожане приходят на помощь фермерам. В рамках программы «Пастухи-волонтёры» они помогают устанавливать на склонах Альпийских гор заборы под электрическим напряжением. Такая ограда должна удерживать коз и овец на определённом участке пастбища и предотвращать встречи с волками.

В стране насчитывается примерно сто серых хищников, и их становится всё больше. Волки часто нападают на скот, нанося урон фермерам.

В прошлом году в Швейцарии прошёл референдум, в который включили вопрос о реформированном законе об охоте. Законодатели хотели разрешить ограниченный отстрел волков, но при этом животные оставались бы под охраной государства. Против поправки проголосовало большинство избирателей.

Сибилла тоже не поддержала реформированный закон.

[Сибилла Зоммерер, волонтёр]:

«В Швейцарии волк – это сложная тема. У нас много экспертов, и у каждого своё мнение. Я приехала сюда, чтобы увидеть реальную ситуацию. Поговорила с местными жителями, с фермером. И этот проект интересен тем, что мы не просто беседуем, но и что-то делаем».

Фермер Маркус Бертер держит 190 овец и 100 ягнят. На помощь ему пришли 17 волонтёров. Но радужных надежд у скотовода нет.

[Маркус Бертер, фермер]:

«Если так будет продолжаться, нам придётся устранять тех волков, которые создают проблемы. Иначе невозможно защитить стадо. Как только волки начнут перепрыгивать через забор, у нас, фермеров, не останется выбора».

Некоторое время в Швейцарии вообще не было волков. Последнего хищника застрелили в 1871 году. Но четверть века назад волки вернулись. Ежегодно они режут несколько сотен овец и коз.

Маркус пока не потерял ни одной овцы, но как-то раз ему пришлось прогонять волка, который уже приблизился к стаду.

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