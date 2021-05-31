В Москве впервые с начала пандемии провели Венский бал

В Москве впервые за два года состоялся Венский бал. Прошлой весной его отменили из-за пандемии. По..

В Москве впервые за два года состоялся Венский бал. Прошлой весной его отменили из-за пандемии.

По традиции, в торжественной церемонии открытия участвуют более 100 пар дебютантов. Это незамужние девушки в возрасте от 16 до 23 лет и неженатые юноши в возрасте от 18 до 28 лет. Все они закончили либо школу с золотой медалью, либо университет с красным дипломом.

Перед балом дебютанты обучались танцам и этикету.

[Даниэла Фельдман, дебютантка Венского бала]:

«Это мой первый дебют. Я раньше никогда не соприкасалась с этим Венским балом. И я могу сказать, что дебютантка Венского бала – это уже навсегда. Потому что такое потрясающее событие вкрадывается прямо в сердце, и воспоминания останутся на всю жизнь».

Венский бал проходит в Москве в 18-й раз. В этом году его посвятили 250-летнему юбилею со дня рождения Бетховена.

[Александр Смагин, директор компании «Венский бал Москва»]:

«В 2003 году провели первый Венский бал в Москве и заложили таким образом традицию. И Венский бал в Москве сейчас – самый крупный, самый большой Венский бал вне Австрии».

Обычно на бал приглашают до 2000 гостей. В этот раз их на 500 меньше. Это связано с карантинными ограничениями. Также участники должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или справку о вакцинации.

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