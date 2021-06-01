Еврокомиссия представила правила для летних путешествий внутри блока

Еврокомиссия представила новые правила для путешествий в предстоящий летний сезон, который снова пройдёт в условиях пандемии...

[Дидье Рейндерс, еврокомиссар юстиции]:

«Это уже практикуется во многих государствах-членах (ЕС), и это не должно зависеть от того, откуда или куда вы едете».

Еврокомиссия представила новые правила для путешествий в предстоящий летний сезон, который снова пройдёт в условиях пандемии. Согласно плану, полностью вакцинированные граждане ЕС будут освобождаться от тестирования или карантина при поездке из одной страны блока в другую.

Ранее в мае страны-члены договорились ввести так называемые ковидные сертификаты. С помощью QR-кода можно будет понять, делал ли человек прививку, какой у него был результат недавнего теста или когда он выздоровел от коронавируса. Эти сертификаты должны вступить в силу с 1 июля.

Как ожидается, те, кто сделал вторую дозу прививки не более чем за 14 дней до поездки, могут перемещаться свободно. Для остальных будут действовать правила согласно цвету зоны, из которой они едут.

[Дидье Рейндерс, еврокомиссар юстиции]:

«Когда вы выезжаете из зелёной зоны, никаких ограничений быть не должно. Если это оранжевая зона, вас могут только попросить пройти тест. А если вы приедете из красной зоны, вас могут поместить на карантин, пока вы не получите отрицательный результат теста. Карантин не должен применяться, если у вас есть сертификат».

Еврокомиссия также оговорила срок действия тестов.

[Дидье Рейндерс, еврокомиссар юстиции]:

«Мы предлагаем, чтобы тесты ПЦР считались действительными в течение 72 часов, а быстрые тесты на антитела, если их принимают государства-члены ЕС, – в течение 48 часов».

Что касается несовершеннолетних, то Еврокомиссия предлагает не помещать их на карантин в случае, если у их родителей есть зелёный ковидный сертификат. Кроме того, полностью освободить от тестирования предлагают детей в возрасте до шести лет.

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