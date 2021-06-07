«Большая семёрка» согласовала налог для транснациональных корпораций

«Большая семёрка» достигла знаменательной сделки о повышении глобального налогообложения для транснациональных компаний, таких как Google, Apple..

«Большая семёрка» достигла знаменательной сделки о повышении глобального налогообложения для транснациональных компаний, таких как Google, Apple и Amazon.

Компания Facebook, которой вскоре, возможно, придётся платить больше налогов, уже заявила, что приветствует сделку и согласна с ней.

Соединённые Штаты, Великобритания и пять других ведущих стран с развитой экономикой согласились поддержать минимальную глобальную корпоративную ставку на уровне не менее 15%. Это больше, чем, например, в Ирландии, однако меньше самого высокого показателя среди стран «Большой семёрки».

При этом компании должны будут платить больше налогов на рынках, где они продают товары и услуги.

Это решение может привлечь сотни миллиардов долларов, которые помогут справиться с последствиями экономических потрясений прошлого года.

Соглашение разрабатывали несколько лет. Согласно нему будут отменены национальные налоги на цифровые услуги, которые взимают в Великобритании и других европейских странах. По мнению Вашингтона, они несправедливо нацелены на американских технологических гигантов.

Впрочем, все меры сначала нужно будет утвердить на более широкой встрече «Большой двадцатки», которая состоится в следующем месяце в Венеции.

Развитые страны годами пытались найти способ увеличения доходов от крупных транснациональных корпораций. Те часто фиксируют прибыль в странах с низким налогообложением или его полным отсутствием.

В соглашении не уточняется, какие именно компании будут подпадать под действие правил. Их в общем назвали «крупнейшими и наиболее прибыльными транснациональными корпорациями».

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