Редкое публичное выступление: Трамп сказал, что с нетерпением ожидает 2024-го

Бывший президент США Дональд Трамп выступил в Гринвилле в штате Северная Каролина на съезде Республиканской партии. Это одно из его редких публичных появлений.

Трамп выразил намерение помочь республиканцам во время выборов в Конгресс в 2022 году.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«И благодаря духу, энергии и приверженности всех присутствующих в этом зале и избирателей всего штата 2022 год станет знаменательным годом для республиканцев Северной Каролины».

Он также сказал, что с нетерпением ждёт 2024-го, когда в США должны состояться очередные выборы президента.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«И мы собираемся заложить основу для того, чтобы республиканцы снова стали обладателями великого штата Северная Каролина. И это будет год, которого я с нетерпением жду, – 2024-й».

Дональд Трамп выразил свою поддержку представителю Теду Бадду. По его словам, он может сыграть важную роль в качестве сенатора от Северной Каролины.

При этом невестка экс-президента Лара Трамп объявила, что пока не будет выдвигать свою кандидатуру в гонке за сенатские кресла, поскольку её дети пока слишком маленькие: один и три года. Однако она не исключает такой возможности в будущем.

Это первое из серии выступлений, которые Дональд Трамп запланировал на это лето. В ближайшие месяцы он хочет активизировать политическую деятельность, чтобы помочь республиканцам вернуть контроль над Конгрессом. В настоящее время и Белый дом, и обе палаты законодательного органа пока в руках демократов.

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