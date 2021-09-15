Голосуют в палатке: выборы в пострадавших от наводнения регионах Германии

Долина Ар в Германии уже второй месяц восстанавливается после разрушительного наводнения – худшего более чем за..

Долина Ар в Германии уже второй месяц восстанавливается после разрушительного наводнения – худшего более чем за полвека. Бедствие унесло 180 жизней, разрушило много домов, дороги, железнодорожные пути и мосты.

Люди по-прежнему убираются в жилищах и пытаются восстановить инфраструктуру. Федеральные выборы здесь начались раньше, чтобы все успели проголосовать.

Это муниципалитет Альтенар. Тут установили мобильные пункты для голосования.

[местный житель]:

«Направляюсь в дом, где всё ещё убираюсь. Услышал по радио, что можно проголосовать здесь, в ратуше Альтенара. Я сразу решил приехать. Если голосовать по почте, то нужно ездить и собирать всё необходимое, а это сложно. Я и так много езжу, поэтому мне проще всего было приехать сюда и отдать свой голос».

Члены избирательной комиссии говорят, что это лишь один из возможных вариантов голосования.

[Марцель Хуртер, член избирательной комиссии]:

«Из-за наводнения администрации городов сильно перегружены и работают частично. Кроме того, была разрушена инфраструктура, включая избирательные участки. Поэтому сегодня есть эти избирательные микроавтобусы. Конечно, вы также можете проголосовать по почте».

Выборы в Германии пройдут 26 сентября.

[местный житель]:

«Замечательно, что нам вообще обеспечили условия для того, чтобы проголосовать. Мы в пострадавшей зоне. Нам приятно, что предложили это решение». [местная жительница]:

«Если бы они этого не сделали, куда бы люди пошли? Они приняли правильное решение».

По результатам голосования в стране выберут нового канцлера. Он сменит на посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность последние 16 лет.

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