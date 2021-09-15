Голосуют в палатке: выборы в пострадавших от наводнения регионах Германии
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Дата загрузки: 2021-09-15
Люди по-прежнему убираются в жилищах и пытаются восстановить инфраструктуру. Федеральные выборы здесь начались раньше, чтобы все успели проголосовать.
Это муниципалитет Альтенар. Тут установили мобильные пункты для голосования.
[местный житель]:
«Направляюсь в дом, где всё ещё убираюсь. Услышал по радио, что можно проголосовать здесь, в ратуше Альтенара. Я сразу решил приехать. Если голосовать по почте, то нужно ездить и собирать всё необходимое, а это сложно. Я и так много езжу, поэтому мне проще всего было приехать сюда и отдать свой голос».
Члены избирательной комиссии говорят, что это лишь один из возможных вариантов голосования.
[Марцель Хуртер, член избирательной комиссии]:
«Из-за наводнения администрации городов сильно перегружены и работают частично. Кроме того, была разрушена инфраструктура, включая избирательные участки. Поэтому сегодня есть эти избирательные микроавтобусы. Конечно, вы также можете проголосовать по почте».
Выборы в Германии пройдут 26 сентября.
[местный житель]:
«Замечательно, что нам вообще обеспечили условия для того, чтобы проголосовать. Мы в пострадавшей зоне. Нам приятно, что предложили это решение».
[местная жительница]:
«Если бы они этого не сделали, куда бы люди пошли? Они приняли правильное решение».
По результатам голосования в стране выберут нового канцлера. Он сменит на посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность последние 16 лет.
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