Какие мигранты баллотируются в парламент Германии

Выборы в немецкий Бундестаг – знаменательное событие. На них определится следующий канцлер, который сменит Ангелу Меркель...

Выборы в немецкий Бундестаг – знаменательное событие. На них определится следующий канцлер, который сменит Ангелу Меркель. Но есть и другие интересные особенности. Например, многонациональный состав кандидатов.

Ане-Марии было 13, когда она вместе с семьёй мигрировала в Германию из Румынии. Сейчас ей 27, и она баллотируется в парламент.

[Ана-Мария Траснеа, кандидат в депутаты]:

«Вначале в Германии было сложно. Но я была амбициозной и поняла, что это для меня возможность. Я решила, что приложу все силы, чтобы завоевать уважение и интегрироваться».

В целом, кандидатов с миграционными корнями – сотни. Если точнее, примерно из шести тысяч претендентов таких более 530. Их число стабильно растёт с 2005 года.

У 51-летнего Джо – танзанийские корни. В Германию переехали его родители. Теперь он баллотируется в Бундестаг от партии Меркель.

[Джо Чиало, кандидат в депутаты]:

«Многое изменилось и, я думаю, это хорошо. Очевидно, что наше общество стало более красочным».

В нынешнем парламенте Германии более 8% депутатов имеют иммигрантские корни, это 58 из 709.

В парламенте 2013-2017 годов таких было 37.

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