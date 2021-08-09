Минувший июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений. А её ведут с середины XIX..

[Фрейя Вамборг, климатолог]:

«В Европе – это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений. Но жара стояла не во всём регионе. В Восточной Европе температура была намного выше средней. Жара приходила волнами. А в Западной и Центральной Европе температура была ниже среднего показателя, чем в предыдущие 30 лет».

Минувший июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений. А её ведут с середины XIX века. Жарче было только в июле 2016 и июле 2019 годов. Экстремально высокую температуру регистрировали в разных странах мира – от Финляндии до США.

В США, Канаде и некоторых европейских странах рекордная жара спровоцировала лесные пожары. В то же время июль принёс миру и небывалые наводнения. От них пострадали Китай, Германия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Франция и другие страны.

Зато Аргентина переживает десятилетнюю засуху. Летом здесь мало дождей, а зимой – снега. Из-за этого горные хребты Анд обнажаются.

[Рикардо Вильяльба, исследователь]:

«С 2000 по 2010 год в Центральных Андах в основном было стабильно. Некоторые ледники даже немного увеличились. Но, когда началась мегазасуха, ледники перестали пополняться и их площадь сокращается. Это очень заметный процесс, и идёт он быстрее, чем раньше».

Сейчас в Аргентине зима, и горнолыжный сезон в разгаре. Но на курортах вынуждены делать трассы из искусственного снега.

Исследователи призывают фермеров Аргентины экономнее использовать воду с гор для орошения виноградников. Это позволит сохранить природные ресурсы.

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