Японка делает картонных роботов и танки

Эта картонная Годзилла – одна из 200 подобных скульптур, созданных японкой Монами. Первое такое творение она..

[Монами Охно, скульптор]:

«Когда я впервые попробовала что-то создать из картона, окружающие хвалили меня, говоря: «Вот это да! Как у тебя это получается?» Я была так счастлива, что продолжаю делать скульптуры до сих пор».

Эта картонная Годзилла – одна из 200 подобных скульптур, созданных японкой Монами. Первое такое творение она сделала десять лет назад, когда училась в колледже на искусствоведа.

Женщина использует только картон и клей, иногда добавляет немного воды. Чертежей не делает – только грубые наброски. Так рождаются роботы и военная техника.

[Монами Охно, скульптор]:

«Я в основном, делаю только то, что мне нравится, то, чем хочется украсить дом. У меня есть свои предпочтения – герои анимационных мультфильмов, истребители и танки».

Монами демонстрирует картонные скульптуры на выставках в Японии и за рубежом, но обычно их не продаёт. Однако выполняет заказы, тем и живёт. Её работы стоят от 1000 до 13 тысяч долларов США.

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