Внезапные наводнения в Непале: семеро пропавших без вести

Семь человек пропали без вести после внезапного наводнения в Непале. Об этом сообщают власти. Это произошло..

Семь человек пропали без вести после внезапного наводнения в Непале. Об этом сообщают власти.

Это произошло в регионе Синдхупалчок на границе с Тибетом. Ливень лил всю ночь, в результате чего вышла из берегов река Меламчи. Затоплены десятки домов.

[жительница Синдхупалчока]:

«Я слышала, что есть погибшие, и ещё четыре местных жителя пропали без вести. Но мы не знаем подробностей».

Кто-то из местных жителей успел перебраться на возвышенности. Других пришлось спасать на вертолётах.

Людей, живущих вдоль реки Нараяни, которая в Индии известна как Гандак, тоже призвали быть на чеку. Вода в реке уже поднялась выше опасной отметки.

От внезапных наводнений пострадал и соседний Бутан. Там в отдалённой местности смыло лагерь, в результате чего десять человек погибли, пятеро пострадали.

В Непале и Бутане начался сезон дождей. Ливни здесь идут последние четыре дня.

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