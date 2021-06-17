Телеканал NTD

Находка в мусоре потрясла уборщиков

Находка в мусоре потрясла уборщиков
Находка в мусоре потрясла уборщиков

Андре Харви и Скотт Клеменс работают уборщиками мусора в Форт-Уэйне в штате Индиана. В тот дождливый день они выгружали мусор из уличных баков в кузов машины. Мужчины заметили в мусоре какое- то движение. Сначала они подумали, что это крыса, но животное было явно больше

На нём были груды тяжёлого, мокрого мусора. Если бы они включили компактор (уплотнитель мусора), животное погибло бы. Они заглушили мотор и стали рыться в мусоре. Мужчины вытащили щенка, которого кто-то выбросил на помойку. Он был жив.

Собака дрожала от холода. Рабочие завернули её в рубашку и отвезли в городскую службу контроля за животными. Затем собаку передали в городской приют для животных. Выяснилось, что это питбультерьер, ему пять месяцев. У него были травмы, но незначительные.

Андре считает спасение собаки чудом, поскольку она могла утонуть или быть придавленной мусором.

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