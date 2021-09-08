Гигантскую свалку покрышек в Кувейте начали перерабатывать

В Кувейте начали перерабатывать покрышки с одной из самых больших в мире свалок отработанной резины. Она..

В Кувейте начали перерабатывать покрышки с одной из самых больших в мире свалок отработанной резины. Она находилась всего в семи километрах от домов людей. Местным жителям такое соседство было не по душе. Покрышки часто загорались, выделяя едкий чёрный дым.

Теперь же власти придумали, как их переработать. Всю резину собрали и перевезли к границе с Саудовской Аравией. Там построили специальное предприятие.

На заводе покрышки сортируют и режут. Потом измельчают в крошку. Последний этап – пресс, который превращает сырьё, например, в мягкое покрытие.

[Хаммуд аль-Марри, представитель завода]:

«Мы используем технологию под названием пиролиз. Извлекаем чёрный углерод и нефть, или то, что называется бункерным маслом, перерабатываем и используем в качестве высококачественного дизельного топлива. А чёрный углерод используют как сырьё».

Завод начал работу в январе 2021 года. За год может переработать до трёх миллионов покрышек.

[Ала Хассан, сотрудница завода]:

«Завод помогает обществу, убирая старые выброшенные покрышки и превращая их в потребительские товары, которые можно использовать по всей стране. Также есть много других экологичных и неэкологичных преимуществ».

Выброшенные покрышки – большая проблема для всего мира. Они выделяют много опасных химикатов.

При этом в 2019 в Кувейте с населением в 4,5 миллиона человек было зарегистрировано примерно два миллиона 400 тысяч машин.

Компания-оператор завода сообщает, что откроет и другие подобные предприятия.

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