Китай может лишиться статуса самой населённой страны мира

Людей всё больше, а жилья всё меньше. Индия стоит перед демографическим кризисом. Как говорят в ООН,..

Людей всё больше, а жилья всё меньше. Индия стоит перед демографическим кризисом. Как говорят в ООН, уже к 2027 году страна должна обогнать Китай по численности населения.

В настоящее время в Индии проживает миллиард 300 миллионов человек. При этом наблюдается приток людей из деревень в большие города в поисках лучшей работы и образования.

На фоне этого главная проблема – доступное жильё в мегаполисах, включая Нью-Дели. Посольку его не хватает, появляется всё больше районов с трущобами.

[жительница Индии]:

«Из-за нехватки работы люди из деревень едут в города. И наши города перенаселены. Если мы сделаем деревни более развитыми и образованными, разница уже не будет такой большой».

Трущобы в основном возводят незаконно. Там царит антисанитария, поскольку нет ни канализационной системы, ни водопровода, ни электричества.

Мусор, сточные канавы и дети, играющие на узких улочках. Район трущоб Сангам-Вихар на юге Дели резко контрастирует с шикарными кварталами индийской столицы.

[житель Индии]:

«Если посмотреть на скорость роста населения, то такое ощущение, что через 20 лет люди превратятся в каннибалов».

В 2015 году правительство премьер-министра Нарендры Моди запустило программу «Жильё для всех». Её целью было к 2022 году построить 20 миллионов квартир в городах и 30 миллионов домов в деревнях. Впрочем, согласно исследованиям, почти 15 миллионов индийских семей по-прежнему живут в незаконных постройках.

Одновременно власти хотят сдержать рост населения по принципу модели в коммунистическом Китае. Так, самый густонаселённый штат Индии Уттар-Прадеш недавно предложил закон, который запретит семейным парам заводить больше двух детей.

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