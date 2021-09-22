Землетрясение силой 6 баллов напугало австралийцев

Вот так выглядят последствия землетрясения в Мельбурне, которое произошло в среду. Подземные толчки силой 6 баллов..

Вот так выглядят последствия землетрясения в Мельбурне, которое произошло в среду. Подземные толчки силой 6 баллов почувствовали миллионы австралийцев. Это было одно из сильнейших землетрясений для страны за всю историю наблюдений.

[житель Мельбурна]:

«Вдруг всё затряслось. Я сначала подумал, что у соседей сверху высокоинтенсивная тренировка. Телевизор двигался, я выглянул с балкона: другие дома тоже тряслись, и электрические провода». [житель Мельбурна]:

«Сначала кажется, что круто, но потом становится страшновато».

Многие выбегали из трясущихся зданий. Обломки видны на одной из ведущих торговых улиц мегаполиса. В некоторых районах нет света.

[жительница Мельбурна]:

«Я сразу поняла, что это землетрясение. Было очень страшно. Я сказала детям, чтобы они были готовы выбежать на улицу, потому что весь дом трясло». [житель Мельбурна]:

«Земля стала двигаться, загрохотали окна, попадали колонки. Моя девушка – из Мексики, она сразу побежала на улицу, потому что привыкла к такому. И вот – я тоже выбежал».

Эпицентр землетрясения находился в сельской местности примерно в 200 километрах от Мельбурна на глубине 10 километров. После основного толчка был афтершок магнитудой 4.

Землетрясение чувствовали за 800 километров в Аделаиде и за 900 – в Сиднее.

Однако разрушения, по всей видимости, есть только в Мельбурне. О пострадавших сообщений не поступало.

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