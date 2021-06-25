Под завалами обрушившегося 12-этажного здания в Майами может оставаться до 100 человек

В Майами продолжается спасательная операция после страшной трагедии. В четверг примерно в два часа ночи частично..

В Майами продолжается спасательная операция после страшной трагедии. В четверг примерно в два часа ночи частично обрушилось жилое 12-этажное здание под названием «Башня Шамплейн». Оно находится в районе Серфсайд к северу от Майами-Бич прямо на береговой линии.

Пока обнаружено тело одного погибшего, ещё 35 человек извлекли из-под завалов живыми. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. При этом без вести пропавшими числятся около 100 человек. Это означает, что число жертв может значительно возрасти. Сколько точно человек находилось в доме на момент трагедии, неизвестно.

[местная жительница]:

«Мне так жаль семьи, которые проходят через всё это. Прошу Бога, чтобы он им помог, чтобы они как можно скорее нашли своих родственников, которые всё ещё остаются внутри. Очень печально. Надеюсь, пожарные найдут людей». [местная жительница]:

«Очень грустно. Но есть надежда, что пожарные хорошо поработают с собаками и кого-то найдут».

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что услышали громкий звук, а потом увидели облако пыли. Две секции дома сложились буквально как карточный домик. При этом, как отмечают люди, сначала упала центральная часть дома, а потом та, что стояла ближе к берегу.

В доме проживали семьи, а также люди, которые обычно приезжают во Флориду на лето.

Чиновники говорят, что здание было построено в 1981 году. На момент трагедии его как раз ремонтировали. Также рядом недавно построили другой дом.

В целом в здании было более 130 квартир, и примерно в 80 из них жили люди.

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