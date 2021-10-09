Частный сад и его 300 статуэткок

Ажурная карета в форме тыквы и десятки разнообразных статуэток. Мимо этого сада в пригороде Аделаиды невозможно..

[Бриджит Смит, коллекционер садовых статуэток]:

«Мы купили этот дом восемь лет назад, и всё началось с нескольких маленьких гномов. А потом фигурок становилось всё больше».

Ажурная карета в форме тыквы и десятки разнообразных статуэток. Мимо этого сада в пригороде Аделаиды невозможно пройти, не оглянувшись. Садовые фигурки коллекционирует хозяйка дома Бриджит.

Женщина не собиралась покупать много фигурок. Но потом заметила, как радуются прохожие, любуясь её садом.

[Бриджит Смит, коллекционер садовых статуэток]:

«Улыбки на лицах людей очень ценны, особенно в наши дни. Прохожие останавливаются на пять минут и обо всём забывают».

Это увлечение передалось и соседям по всей улице. Но конкуренции между ними нет. Иногда они даже делятся статуэтками с Бриджит.

Австралийка собрала уже 300 садовых фигурок. Всех их объединяет общая черта.

[Бриджит Смит, коллекционер садовых статуэток]:

«Они причудливые! Мне нравятся необычные статуэтки – такие, как эти».

Муж Бриджит не хочет, чтобы коллекция разрасталась. Но женщина останавливаться не намерена.

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