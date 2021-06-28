Президент Египта впервые за 30 лет приехал в Ирак

В Багдаде прошёл третий раунд переговоров между лидерами Ирака, Иордании и Египта. Они посвящены укреплению связей..

[Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака]:

«Ни для кого не секрет, что сейчас наиболее важные проблемы в нашем регионе – это пандемия коронавируса, сложные экономические условия, вопросы безопасности и борьба с терроризмом».

В Багдаде прошёл третий раунд переговоров между лидерами Ирака, Иордании и Египта. Они посвящены укреплению связей между странами. В саммите участвовали премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II.

Первая встреча трёх стран прошла в 2019 году в Каире. В 2020-м стороны провели саммит в Аммане. Переговоры в Багдаде были запланированы на апрель, но их перенесли из-за железнодорожной катастрофы в Египте.

[Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака]:

«Мы сосредоточились на инвестиционном и экономическом сотрудничестве, согласовали общее видение и достигли взаимопонимания. Сейчас мы реализуем проекты в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта, а также продовольственной безопасности».

В феврале Египет подписал 15 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, которые охватывают разные секторы, включая нефтедобычу, строительство дорог и жилья, а также торговлю.

До этого в декабре кабинет министров Ирака одобрил контракт на поставку 12 миллионов баррелей нефти египетской национальной компании General Petroleum Corporation в 2021 году. Чёрное золото также импортирует Иордания.

Ирак планирует построить трубопровод, по которому можно будет экспортировать один миллион баррелей нефти в день. Он соединит иракский город Басра и иорданский порт Акаба на Красном море.

Визит египетского президента в Багдад стал первым за 30 лет. После вторжения Ирака в Кувейт в 90-м году отношения между странами охладились. Потепление началось только после свержения Саддама Хусейна.

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