11-метровый турсправочник XIV века впервые показали в Иерусалиме
Этот уникальный свиток впервые выставили в Иерусалиме. Но это не просто свиток, а 11-метровый средневековый туристический..
Дата загрузки: 2021-09-23
[Рахель Сарфати, куратор выставки]:
«Все исторические тургиды, о которых мы знаем, были написаны от руки. Это единственный иллюстрированный турсправочник среди всех известных христианских, мусульманских и еврейских. Это уникальный манускрипт, очень особенный. Он единственный рассказывают историю через картинки, а не текст».
Свиток называется Флорентийским, поскольку одолжила его Израилю Национальная центральная библиотека во Флоренции. Она его очень ценит и следит за его состоянием круглосуточно.
[Рахель Сарфати, куратор выставки]:
«Сотрудники Национальной библиотеки наблюдают за свитком через видеосвязь».
Такой древний документ с изображениями – редкое свидетельство исторических памятников в регионе. На нём нарисованы не только израильские святыни, но также знаковые места Египта и Ливана.
Центральная часть свитка длиной около двух метров изображает Храмовую гору. На ней находится мечеть Аль-Акса и знаменитый золотой Купол Скалы.
Свиток можно будет увидеть в Иерусалиме до 12 января.
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