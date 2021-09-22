11-метровый турсправочник XIV века впервые показали в Иерусалиме

Этот уникальный свиток впервые выставили в Иерусалиме. Но это не просто свиток, а 11-метровый средневековый туристический..

[Рахель Сарфати, куратор выставки]:

«Все исторические тургиды, о которых мы знаем, были написаны от руки. Это единственный иллюстрированный турсправочник среди всех известных христианских, мусульманских и еврейских. Это уникальный манускрипт, очень особенный. Он единственный рассказывают историю через картинки, а не текст».

Этот уникальный свиток впервые выставили в Иерусалиме. Но это не просто свиток, а 11-метровый средневековый туристический справочник. Он изображает путь паломников, египетских евреев, по израильской земле в XIV веке. 130 рисунков показывают самые знаковые достопримечательности.

Свиток называется Флорентийским, поскольку одолжила его Израилю Национальная центральная библиотека во Флоренции. Она его очень ценит и следит за его состоянием круглосуточно.

[Рахель Сарфати, куратор выставки]:

«Сотрудники Национальной библиотеки наблюдают за свитком через видеосвязь».

Такой древний документ с изображениями – редкое свидетельство исторических памятников в регионе. На нём нарисованы не только израильские святыни, но также знаковые места Египта и Ливана.

Центральная часть свитка длиной около двух метров изображает Храмовую гору. На ней находится мечеть Аль-Акса и знаменитый золотой Купол Скалы.

Свиток можно будет увидеть в Иерусалиме до 12 января.

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