Великобритания смягчает карантин и открывается для французов

В Великобритании смягчают карантинные правила. Отменили 10-дневный карантин для полностью вакцинированных туристов и британцев, прибывающих из..

[Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании]:

«Во Франции резко сократилось количество случаев заражения бета-штаммом коронавируса. Также этот вариант уже лучше изучили. Это означает, что Францию можно безопасно включить в тот же список, что и многие другие страны. Это позволит упростить правила».

В Великобритании смягчают карантинные правила. Отменили 10-дневный карантин для полностью вакцинированных туристов и британцев, прибывающих из Франции.

До середины июля Франции был присвоен «жёлтый» статус. Однако из-за распространения дельта-штамма его сменили на «жёлтый-плюс». То есть даже полностью вакцинированные путешественники при въезде в Соединённое Королевство должны были проходить карантин. 8 августа правило отменят и Франция снова станет «жёлтой».

Также изменится статус Австрии, Германии, Словении, Словакии, Латвии, Румынии и Норвегии. Им присвоят «зелёный» статус. Приезжающим из этих стран не нужно будет самоизолироваться, даже если они привились только одной дозой вакцины.

Кроме того, статус Индии, Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна и Катара сменят с «красного» на «жёлтый».

[Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании]:

«Пока к нам не могут приезжать из стран, включённых в «красный» список. Исключение – граждане Великобритании, Ирландии или люди с видом на жительство в нашей стране. И мы рекомендуем вообще не ездить в страны из «красного» списка».

Вакцинация в Великобритании идёт очень быстрыми темпами. Однако постоянно меняющиеся санитарные правила, отпугивают зарубежных путешественников. Всё это мешает восстановиться туристическому сектору, пострадавшему во время пандемии.

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