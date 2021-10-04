После ареста Саакашвили грузины пошли на региональные выборы

Грузины пришли отдать голоса за региональных лидеров, включая мэра Тбилиси. Эти выборы прошли всего через день..

Грузины пришли отдать голоса за региональных лидеров, включая мэра Тбилиси.

Эти выборы прошли всего через день после ареста экс-президента и оппозиционера Михаила Саакашвили. А это грозит новыми конфликтами и протестами.

Политический кризис в стране с населением в 3,9 миллиона человек продолжается несколько месяцев. Всё началось после парламентских выборов в прошлом году. Оппозиционные депутаты объявили бойкот, поскольку в феврале арестовали главу «Единого национального движения», основанного Саакашвили.

В марте после вмешательства ЕС его освободили. Стороны также подписали договор.

Но уже летом правящая «Грузинская мечта» из него вышла. Если бы она этого не делала, то сразу после региональных выборов по договору должна была бы распустить парламент, поскольку не набрала необходимых 43%, прописанных в документе. Согласно опросам, её результат – менее 36%.

[Ника Мелия, лидер «Единого национального движения»]:«Ничто и никто не может пойти против воли грузин, против политической воли грузин».

Люди надеются на стабилизацию обстановки.

[жительница Тбилиси]:«Я голосовала за тех, кто имеет реальный опыт и хорошо выполняет свою работу. Надеюсь, завтра станет лучше, у нас будет стабильность, и к власти придут люди, которые хотят по-настоящему работать». [жительница Тбилиси]:«Я голосовала за коалиционное правительство. Надеюсь, что раз и навсегда закончится это противостояние, и мы все примем участие в управлении этой страной».

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. В 2018-м его заочно приговорили к тюремному заключению. Арестовали его 1 октября, после того как он вернулся на родину и призвал своих сторонников голосовать за оппозицию и выходить на уличные протесты.

Ему грозит, по меньшей мере, шесть лет тюрьмы по двум уголовным делам. Его признали виновным в злоупотреблении властью и растрате бюджетных средств. Сам он все обвинения отвергает.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили не помилуют, и что он намеренно пытался дестабилизировать страну.

Адвокат экс-президента назвал его арест «политическим преследованием».

Короткая ссылка на эту страницу: