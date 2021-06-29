Нигерийские боевики заявили о присоединении к ИГ

На этих кадрах террористическая группировка «Боко харам» присягает на верность «Западноафриканской провинции Исламского государства». Обе организации..

На этих кадрах террористическая группировка «Боко харам» присягает на верность «Западноафриканской провинции Исламского государства». Обе организации запрещены в России и в прошлом были конкурирующими формированиями.

Неопознанный боевик на видео заявляет, что террористы объединяются и намерены продолжать свою деятельность. Кадры сняты через несколько недель после сообщения о смерти лидера «Боко харам» Абубакара Шекау.

Как сказал командир «Западноафриканской провинции Исламского государства», главарь «Боко харам» покончил с собой, приведя в действие взрывное устройство. Это произошло в мае после вооружённого столкновения между враждующими группировками.

«Западноафриканская провинция Исламского государства» откололась от «Боко харам» пять лет назад. Одновременно она присягнула на верность запрещённой в России группировке ИГИЛ.

Аналитики опасаются, что объединившиеся террористы активизируют атаки на нигерийских военных. Однако, по мнению некоторых экспертов, это видео ещё не доказывает того, что все боевики «Боко харам» перешли на сторону соперников.

Между тем в Риме прошла встреча членов антитеррористической коалиции против ИГИЛ, которую возглавляют США. Делегаты из 83 стран обсудили ситуацию в Ираке и Сирии и подчеркнули необходимость её стабилизировать. Есть опасения, что «Исламское государство» может возродиться и продолжить совершать масштабные нападения.

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