Массовая стрельба в Англии: шестеро погибших, включая нападавшего

Шесть человек погибли в результате массовой стрельбы в английском Плимуте, включая нападавшего. По данным полиции, среди..

Шесть человек погибли в результате массовой стрельбы в английском Плимуте, включая нападавшего.

По данным полиции, среди жертв – одна женщина, одна девочка в возрасте до 10 лет, а также трое мужчин.

Власти говорят, что инцидент не связан с терроризмом, а, скорее всего, был вызван бытовой ссорой.

Очевидцы утверждают, что вечером в четверг мужчина, вооружённый полуавтоматом, выбил ногой дверь одного из домов и застрелил женщину и девочку. Затем он стал убегать, беспорядочно стреляя по прохожим. В конце концов он покончил с собой. По другой версии его застрелили полицейские.

При этом четверо погибших скончались на месте, и один – по дороге в больницу.

Массовая стрельба, не связанная с терроризмом, происходит в Великобритании крайне редко. Подобный инцидент здесь впервые за последние 11 лет.

Политики выражают свои соболезнования. Так, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател написала в Твиттере, что инцидент в Плимуте её шокировал, и она мыслями – с пострадавшими.

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