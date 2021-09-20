Стрельба в Пермском университете: 8 убитых, более 20 ранены

Они выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях. Трагедия произошла в Пермском Университете. Учащийся вуза пришёл..

Они выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях. Трагедия произошла в Пермском Университете. Учащийся вуза пришёл на лекции в военной форме и с ружьём 12 калибра и стал расстреливать всех, кто встречался на его пути.

Погибло не менее восьми человек, включая одного охранника. Более 20 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения. Один – в тяжёлом состоянии. У остальных ранения средней тяжести.

[студентка Пермского Университета]:

«Как только мы поняли, что он стреляет по нам, мы начали забегать, как стадо овец, как я уже говорила. Он как пастух нас загонял просто в эту проходную, и всё, и мы бежали». [студент Пермского Университета]:

«Выстрел слышим. Поворачиваемся: в 20-ти метрах на нас вооружённый человек с дробовиком идёт, стреляет. Мы в разные стороны разбежались. Никого из наших не задело».

Сообщается, что нападавший ранен и находится в больнице. По данным правоохранительных органов, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Стрельбу он открыл около 11 утра сначала в кампусе. Затем зашёл в восьмой корпус вуза.

[Константин Калинин, сотрудник ДПС, ранивший нападавшего]:

«Я побежал к главному входу, спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они сказали, на втором этаже. Забежал в здание на первый этаж, увидел. как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я крикнул: «Бросай». После чего молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие».

Перед атакой Бекмансуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подробно описал свои мотивы, а также то, как получил разрешение на огнестрельное оружие. Согласно его записям, это не теракт, и он не входит ни в одну группировку.

Так, по его словам, люди и мир слишком прогнили и не заслуживают права существовать. Также из его поста следует, что в университет он поступил с единственной целью – совершить нападение и убить как можно больше людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство двух или более человек.

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