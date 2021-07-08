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Индийские врачи успешно пересадили лёгкие четырёхлетнему мальчику из России

Индийские врачи успешно пересадили лёгкие четырёхлетнему мальчику из России

Индийские врачи в городе Ченнаи успешно пересадили лёгкие четырёхлетнему мальчику из России. Назар родился с пороком..

Дата загрузки: 2021-07-08

Индийские врачи в городе Ченнаи успешно пересадили лёгкие четырёхлетнему мальчику из России. Назар родился с пороком развития органов дыхания. В два месяца его подключили к аппарату ИВЛ.

[К. Г. Суреш Рао, врач]:
«Через некоторое время врачи попытались отключить аппарат, но мальчик не смог дышать. В возрасте шести месяцев ему сделали трахеостомию. После этого российские врачи больше ничем не могли помочь. Поэтому они направили ребёнка в нашу больницу в Ченнаи».

У мальчика было редкое заболевание фиброзирующий альвеолит. Мама ребёнка говорит, что больница в Индии стала для них единственной надеждой.

[Екатерина Дианова, мама пациента]:
«Потому что нигде больше не соглашались оперировать такого маленького ребёнка».

Назар три года находился в Индии, прежде чем представилась возможность получить подходящие органы и сделать операцию.
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