75-летняя женщина-рыбак разговаривает с морем о своих проблемах

Солнце только встаёт, а тунисска Зохра уже садится в небольшую рыбацкую лодку и отправляется за дарами..

Солнце только встаёт, а тунисска Зохра уже садится в небольшую рыбацкую лодку и отправляется за дарами Средиземного моря.

75-летняя женщина начала рыбачить в 16 лет. У её отца не было выбора, кроме как передать своё дело дочерям, поскольку сыновей у него не было.

У Зохры пятеро сыновей и три дочери, муж умер. На пенсию уйти пока нельзя.

[Зохра Трабелси, женщина-рыбак]:

«Как у рыбака у меня много трудностей. Но если я не буду работать, то ничего не заработаю. Никто ничего мне не даст. Чтобы заработать, нужно усердно трудиться. Утром, независимо от моего психического и физического состояния, нужно выходить в море. Здорова я или больна – нужно работать».

В районе города Набуль на северо-востоке Туниса Зохра – единственная рыбачка.

Она проводит в море по восемь часов в день семь дней в неделю. Ловит рыбу с 4 утра до 12 дня. Её улов часто невелик: один-два 12-килограммовых ящика. Она обычно продаёт это в порту.

Но для женщины рыбалка – не просто источник дохода. Это страсть, которая придает её жизни смысл.

[Хаммади Мадждуб, рыбак, сын Зохры]:

«Моя мама – единственная женщина в этой мужской профессии. Она это делает, потому что любит море. Когда идёт дождь и мы не можем работать, она приходит сюда понаблюдать за морем. Она его любит». [Зохра Трабелси, женщина-рыбак]:

«Мне кажется, что я родилась в море. Когда мне плохо, если появляются проблемы, то я иду к морю. Я рассказываю о своей проблеме и плачу. А потом чувствую, будто заново родилась».

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