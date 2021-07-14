Японская Fujifilm: от плёнки для фотоаппаратов до ПЦР-тестов
Кто не помнит фотоплёнку Fujifilm! Когда-то эта японская компания зарабатывала миллионы на производстве фотоаппаратов и плёнки..
Дата загрузки: 2021-07-14
Кто не помнит фотоплёнку Fujifilm! Когда-то эта японская компания зарабатывала миллионы на производстве фотоаппаратов и плёнки для них.
В наши дни основанная в 1934 году фирма расширила сферу своей деятельности. Например, участвует в разработках, призванных противостоять COVID-19.
[Такатоси Исикава, представитель Fujifilm]:
«Мы начали с рентгеновских снимков и расширили наш бизнес в медицинском секторе, в частности в области диагностики».
Изобретая себя заново, Fujifilm применила навыки изготовления цветной плёнки в фармацевтике и косметике. Постепенно она начала создавать передовые медицинские технологии, что и стало её стратегическим направлением.
Всё основано на опыте, накопленном за десятилетия.
Технологии Fujifilm используют для создания антигена для вакцины Novavax от COVID-19, хотя она ещё не одобрена в Японии. Компания также специализируется на нанотехнологиях, используемых в РНК-вакцинах, таких как Pfizer и Moderna.
[Такатоси Исикава, представитель Fujifilm]:
«Поскольку коронавирус не является сезонным гриппом, фармацевтическая промышленность полагает, что спрос на вакцины, к сожалению, не снизится».
Компания разработала ПЦР-тест на коронавирус, который даёт результаты за 75 минут. Старые методы требуют нескольких часов.
В марте также был разработан набор для обнаружения разных вариантов COVID-19. Кроме того, препарат Fujifilm от гриппа сейчас проходит клинические испытания для лечения коронавируса.
Впрочем, страна по-прежнему полностью зависит от импортных вакцин.
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