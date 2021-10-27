Летающий мотоцикл за $700 тысяч продаёт японский стартап

Ховербайк по цене Rolls-Royce Phantom предлагает купить японский стартап. Новинка обойдётся в 680 тысяч долларов. Это..

Ховербайк по цене Rolls-Royce Phantom предлагает купить японский стартап. Новинка обойдётся в 680 тысяч долларов. Это 47 миллионов рублей.

Летающий мотоцикл XTurismo оснащён двигателем внутреннего сгорания и четырьмя электромоторами. Он развивает скорость до 100 километров в час. За счёт бензиновой силовой установки держится в воздухе до 40 минут. Обычные электрические ховербайки летают всего 20 минут.

[Дайсукэ Катано, глава компании ALI Technologies]:

«Перед людьми всегда стоял выбор – ездить по земле или парить в небе. Мы хотим предложить новый способ передвижения – летать по воздуху».

Пока в Японии запрещено летать на частном транспорте над городами. В 2023 году законы будут реформировать и, возможно, разрешат такие полёты. Пока ховербайки можно использовать как спортивное транспортное средство. Летать на них придётся на природе в безлюдных местах.

[Дайсукэ Катано, глава компании ALI Technologies]:

«Мы хотим, чтобы ховербайки в первую очередь покупали люди, заинтересованные в новых способах передвижения. Другая цель – использовать летающие мотоциклы во время спасательных операций или в труднодоступной местности».

Разработка ховербайка началась в 2017 году. Через два года прототип показали на Токийском автосалоне. В будущем стартап создаст такой же летающий мотоцикл, только полностью электрический. Цены обещают снизить. Ховербайки будут стоить от 80 до 120 тысяч долларов.

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